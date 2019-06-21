Biri polis 3 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - ADANA Video
- Şüphelinin adli tıpa getirilmesiADANA (AA) - Adana 'da biri polis 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.Merkez Seyhan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde dün akşam kavga ettiği S.K. ve M.T. ile kendisini gözaltına almak isteyen polis memuru M.D'yi bıçakla yaralayan İ.T'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen İ.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - OlayYavuzlar Mahallesi'nde dün akşam uyuşturucu aldığı iddia edilen İ.T, kavga ettiği S.K ile araya girmek isteyen M.T'yi bıçakla yaralamıştı.Daha sonra babasıyla hafif ticari araca binerek olay yerinden kaçan İ.T'nin kullandığı araç Bülent Ecevit Bulvarı'nda durdurmuştu.İ.T. kendisini gözaltına almak isteyen polis memuru M.D'yi de bıçakla boğazından yaralamıştı.
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