Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Biri gözcülük yaptı, diğeri böyle çaldı Haberi

Biri gözcülük yaptı, diğeri böyle çaldı Haberi

-güvenlik kamerası-

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Direksiyon 

-Şahısların gelişi
-Motosikleti çalma anı

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da bir sitenin bahçesinde bulunan motosikleti çalan kişiler güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde şahıslardan birinin gözcülük yaptığı, diğerinin de motosikleti çaldığı görüldü.
Olay, Karapınar Mahallesi 27107 Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. Bahçede bulunan motosiklet, direksiyon kilidi kırılarak çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kişiden biri gözcülük yaparken, diğerinin ise Fatih Doğan’a ait motosikletin direksiyon kilidini kırarak çaldığı görüldü.
Motosikletinin çalındığını fark eden motosiklet sahibi durumu polise bildirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı