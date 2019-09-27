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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Biri etrafı kolaçan etmiş, diğeri de evin duvarına işemişti...Fındık hırsızları adliyeye sevk edildi Haberi

Biri etrafı kolaçan etmiş, diğeri de evin duvarına işemişti...Fındık hırsızları adliyeye sevk edildi Haberi

şahısların adliyeye sevk edilmesi

Jandarma Akalan Kamera Hırsız 

-arşiv görüntüler

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde iki çuval fındık çalan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesi Süleymanbeyler köyünde ikamet eden Ahmet Uslu isimli vatandaşın evinden iki çuval fındık çalan O.D.(20) ve Y.D.(16) güvenlik kameralarına yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Zonguldak İl Jandarma ekipleri, zanlıların olayda kullanılan motosikletle birlikte Kızılca Köyü'nde olduğunu tespit etti. O.D. ve Y.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şahıs işlemlerin ardından Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.
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