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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Birecik'in tescilli 'haşhaş kebabı' - ŞANLIURFA İzle

Birecik'in tescilli 'haşhaş kebabı' - ŞANLIURFA İzle

Birecik'in tescilli "haşhaş kebabı" - ŞANLIURFA - Birecik ilçesinden detay - Haşhaş kebabının yapımından detaylar - Kebapçı ustası olan Ali Akdeniz'in konuşması - Vatandaşlardan Hasan Öğüt'ün konuşmasıBirecik'in tescilli "haşhaş kebabı" - Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde tescillenen yöreye özgü "haşhaş kebabı", çevre illerden gelen ziyaretçilerin tercih ettiği kebap çeşitleri arasında ilk sırada yer buluyorŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde yöreye özgü et ile sebzenin karışımıyla elde edilen "haşhaş kebabı" çevre illerden gelen ziyaretçilerin ilk tercihi oluyor.Lezzetini bölgede yetiştirilen kuzuların karın boşluğundan elde edilen etin zırhla çekilerek kıyma haline getirilmesi ve içerisine kırmızı biber, sarımsak ve maydanozun karıştırılmasıyla alan, haşhaş kebabı, Şanlıurfa 'nın en önemli kebapları arasında yer alıyor.Özellikle çevre illerden gelen ziyaretçiler, Fırat Nehri manzaralı lokantalarda haşhaş kebabını tatmanın keyfini yaşıyor.Yaklaşık 40 yıllık kebapçı ustası olan Ali Akdeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede kebapçılık yaptığını belirterek, haşhaş kebabının en önemli lezzetinin yöredeki bitkilerden beslenen kuzuların etinden kaynaklandığını söyledi.

Haşhaş kebabının her yerde yapılabileceğini ancak Birecik'te yapılanın daha lezzetli olduğunu aktaran Akdeniz, şöyle konuştu:"Haşhaş kebabı için kuzunun karın boşluğunda bulunan eti zırhtan geçiriyoruz. Sonra kırmızı biber, sarımsak, baharat ve maydanozu zırhtan geçirip kıymaya katıyoruz. Harmanladıktan sonra şişlere geçirip pişiriyoruz. Özellikle Şanlıurfa , Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Batman gibi çevre illerden gelen çok sayıda müşterilerimiz bulunuyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında daha çok tercih ediliyor. Haşhaş kebabının tescil edilmesinden de çok mutlu olduk."Vatandaşlardan Hasan Öğüt ise haşhaş kebabının bölgeye özgü bir kebap çeşidi olduğunu belirterek, severek tükettiğini söyledi.

Başka yerde aynı tadı bulamadığını aktaran Öğüt, "Buraya gelip bu lezzetin tadına varanlar mutlaka bir daha gelmek istiyor. Eti ve içindeki sebzeler kebaba ayrı bir tat katıyor. Her mevsim haşhaş kebabını yiyebiliyoruz. Tescillenmesine bir Şanlıurfa lı olarak çok sevindim." diye konuştu.

Kırmızı Biber Haşhaş Ziyaretçiler 

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