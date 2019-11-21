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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Birçok hastalığa iyi gelen iğdenin hasadı başladı

Birçok hastalığa iyi gelen iğdenin hasadı başladı

Hasat edilmesi

Mide Bulantısı Asad Soğuk Algınlığı İğde 

-Detaylar
-Röportaj

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’ a bağlı Oltu ilçesinin Çengelli Köyünde soğuk havaların başlaması ile birlikte kışlık tüketilmek üzere iğdeler toplanmaya başladı.
İğdenin çok faydalı olduğunu bilen yöre halkı kış aylarında vazgeçilmez meyvesini sırıklarla dökerek topluyorlar. Çengelli köyünden Rezak Aydemir, “Her yıl Kasım ayında iğdeyi dökeriz. Kış geceleri çayla birlikte tüketiriz. Çok faydalı bir meyvedir, herkesin yemesini ve bu meyveyi kış aylarında sürekli tüketmelerini tavsiye ederim” dedi.
Kış aylarında güçlü bir bağışıklık için uzmanlar tarafından tavsiye edilen iğdenin faydaları ise şöyle; “C vitamini bakımından oldukça güçlü bir besindir. Mide kasını güçlendirerek çalışma foksiyonunu artırır. Çiğ tüketildiğinde tükürük bezlerindeki enfeksiyonu temizler bu bakımdan ağız içindeki bakterilerin sayısını azaltarak diş ve diş etini güçlendiriyor. Bunun yanı sıra ishali durdurur vücut direncini artırır öksürüğe iyi gelir bağırsağa faydalıdır. İdrar sorunlarını düzenler mide bulantısını ve kusmayı önler, ağzı temizler soğuk algınlığına iyi gelir.”
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