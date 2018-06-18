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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Birbirlerine sarılmış yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanların ilginç dansı Haberi

Birbirlerine sarılmış yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanların ilginç dansı Haberi

Yılanların dansı

( HATAY ) HATAY

Uzunlu Kamera Ormanlı Cep Telefonu Şahit 


- Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bir bahçede birbirlerine sarılmış yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanların ilginç dansı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlçeye bağlı Şakşak Köyü’ndeki bahçesinde iki yılanın sarmaş dolaş şekilde ettikleri dans, bahçe sahibini şaşırttı. Bahçesinde yılanları gören Mehmet Ali Altıok hemen cep telefonu ile yılanların dansını kaydetti.
Yılanların uzun süre sarmaş dolaş şekilde dans etmesine şahit olan Altıok, “Bayram dolayısıyla köyümüze geldim. Köydeki bahçemi dolaşırken çalılıkların içerisinde birbirlerine sarılmış iki yılan gördüm. Bende bu sırada hemen cep telefonum ile kayda girdim. Uzun süre gözlerimin önünde dans ettiler. Etraftaki hiçbir şeye aldırmadılar. Çok güzeldi” dedi.
Altıok, yılanların daha sonra ormanlık alana doğru gittiklerini söyledi.


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