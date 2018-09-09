Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Birbirinden değerli 400 araç bu etkinlikte buluştu

Birbirinden değerli 400 araç bu etkinlikte buluştu

modifiye araçlardan detaylar

Trafik Kuralları Belediye Başkanı Hava Yastığı 2009 Yılı Modifiye 

-hava yastığı patlatılması testi
-röportajlar

( BURSA ) -- Bursa’da modifiyeli araçlar sergilendi BURSA

- Club Bursa Modifiye Derneği, Yunuseli Havalima'ında tuning show düzenledi.
Düzenlenen etkinlikte birbirinden değerli modifiyeli araçlar sergilendi. Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Her marka ve modelden 400 aracın katıldığı etkinlik Yunuseli Havaalanı’nda yapıldı. Club Bursa Modifiye Derneği Başkanı Gökhan Temel, Derneğimiz 2009 yılında kuruldu. Bu seneye kadar farklı farklı etkinlikler yaptık. Bu sene de Yunuseli Havalimanı'nda bu etkinliği yapmaya karar verdik. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BURULAŞ'ın destekleriyle bu etkinliği burada gerçekleştirmek istedik. Sağolsun belediye başkanımız Alinur Aktaş bizlere bu imkanı sundu. Şuan burada 23 tane sponsor firmamız var. 14 civarinda da Bursa'da bulunan marka gruplarımız var. Kadınlar nasıl kendilerine makyaj yapıyorsa, erkeklerde arabalarına makyaj yapıyor. Biz trafik kurallarına uyuyoruz. Sadece arabalarımızın süslenmesine emek harcıyoruz” dedi.
1 buçuk milyon değerindeki 2 lüks spor otomobil sahibi Mustafa Kutay, “Burada ortam çok güzel. Bursa’daki arkadaşlara çok teşekkür ederiz. 2 aracımızla etkinliğe katıldık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Hava yastığı patlatma testi de büyük ilgi gördü. (SD-
İlgili Foto Galeriler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı