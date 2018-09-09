Birbirinden değerli 400 araç bu etkinlikte buluştu

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( BURSA ) -- Bursa’da modifiyeli araçlar sergilendi BURSA



- Club Bursa Modifiye Derneği, Yunuseli Havalima'ında tuning show düzenledi.

Düzenlenen etkinlikte birbirinden değerli modifiyeli araçlar sergilendi. Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Her marka ve modelden 400 aracın katıldığı etkinlik Yunuseli Havaalanı’nda yapıldı. Club Bursa Modifiye Derneği Başkanı Gökhan Temel, Derneğimiz 2009 yılında kuruldu. Bu seneye kadar farklı farklı etkinlikler yaptık. Bu sene de Yunuseli Havalimanı'nda bu etkinliği yapmaya karar verdik. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BURULAŞ'ın destekleriyle bu etkinliği burada gerçekleştirmek istedik. Sağolsun belediye başkanımız Alinur Aktaş bizlere bu imkanı sundu. Şuan burada 23 tane sponsor firmamız var. 14 civarinda da Bursa'da bulunan marka gruplarımız var. Kadınlar nasıl kendilerine makyaj yapıyorsa, erkeklerde arabalarına makyaj yapıyor. Biz trafik kurallarına uyuyoruz. Sadece arabalarımızın süslenmesine emek harcıyoruz” dedi.

1 buçuk milyon değerindeki 2 lüks spor otomobil sahibi Mustafa Kutay, “Burada ortam çok güzel. Bursa’daki arkadaşlara çok teşekkür ederiz. 2 aracımızla etkinliğe katıldık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Hava yastığı patlatma testi de büyük ilgi gördü. (SD-

