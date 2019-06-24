Biranda ortaya çıkan Yunus sürüsü, turistleri şaşkına uğrattı İzle

-Yunusların turistlere eşlik etmesi

-Turistlerin çığlık atarak heyecanlanması

-Turistlerin konuşmaları

-Yunusların suya dalıp çıkmaları



( ANTALYA )- Turistlerin heyecanı cep telefonu kamerasına yansıdı ANTALYA



- Antakya'nın Kemer ilçesinde deniz turu yapan tatilcilerin teknesine yunuslar eşlik etti. Tekneyle yarışan, suya dalıp çıkan yunuslar renkli görüntüler oluşturdu. Antalya’nın önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kemer ilçesinde tatil yapan turistler tekne ile gezintiye çıktı. Turistler Kumluca, Adrasan Suluada'ya tekne ile gezinti yaparken bir anda yunus sürüsü ile karşılaştı. Sayıları net olarak bilinmeyen yunus sürüsü turistlere eşlik etmeye başladı.

Tekneyle yarışan yunuslar, metrelerce havalanıp suya dalıp çıktı. Bir anda yunusların görsel şölenine şahit olan teknedekiler büyük heyecan yaşadı. Turistlerden birisinin, “Gezerken yunusları da gördük” demesi dikkat çekti. Bir süre teknede bulunanlara eşlik eden yunuslar daha sonra gözden kayboldular.

