Bir zamanlar 4 tip uçağa hizmet veriyordu şimdi ise her türlü uçağın iniş ve kalkışına uygun hale getirildi İzle

( TRABZON -ÖZEL)- 1957 trafiğe açılan ve ilk C-47, F-27, F-28 ve DASH-7 tipi uçaklar ile hizmet veren Trabzon Havalimanı'nda şimdilerde her türlü uçak iniş ve kalkış yapıyor



- 1957 yılında trafiğe açılan Trabzon Havalimanı o yıllarda 4 tip uçağa hizmet verirken şimdilerde her türlü uçağın iniş ve kalkışına uygun hale getirildi.

1957 yılında Hava Meydanı olarak trafiğe açılan Trabzon Havalimanı 1995 yılında DHMİ yönetim kurulunun 503 sayılı kararı ile Havalimanı statüsüne kavuşturuldu. İlk C-47, F-27, F-28 ve DASH-7 tipi uçaklar ile hizmet veren Trabzon Havalimanı 1985 tarihinde 45x2 bin 640 metre ebatlarındaki ışıklandırılmalı yeni pistin hizmete girmesiyle her türlü uçağın iniş ve kalkışına uygun hale getirildi.

CAT-1 standartlarında hizmet veren Trabzon Havalimanı aynı anda 14 adet büyük gövdeli, 4 adet küçük gövdeli uçağın park kapasitesine sahip. 1988 tarihinde geçici hudut kapısı ilan edilen havalimanı tarifeli/tarifesiz, iç hat/dış hat uçuşlarına açık, 24 saat süre ile yerli ve yabancı hava trafiğine hizmet veriyor. 2007 yılında iç hatlarda 1 milyon 397 bin 175 kişi, dış hatlarda 85 bin 585 kişi ile toplamda 1 milyon 482 bin 760 kişinin kullandığı Trabzon Havalimanı 2008 yılında bu sayıyı yüzde -1 oranında azalttı. 2008 yılında iç hatlardaki yolcu sayısı azalan ancak dış hatlardaki yolcu sayısı artan Trabzon Havalimanı toplamda 1 milyon 469 bin 713 kişi kullandı. İç hatlarda yüzde -1 azalış, dış hatlarda yüzde 4 oranında artışın yaşandığı havalimanında 2008 yılında 14 bin 688 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Yolcu ve uçak trafiği sayısını her yıl arttırarak devam eden Trabzon Havalimanını 2017 yılında iç hatlarda 3 milyon 952 bin 764, dış hatlarda ise 200 bin 768 kişi ile toplamda 4 milyon 153 bin 532 kişi kullandı. Kapasite arttı Trabzon Havalimanı’ndaki yük trafiğinde, 2007 yılında iç hatlarda 15 bin 418 ton, dış hatlarda 2 bin 61 ton ile 17 bin 479 ton bagaj, kargo ve posta taşınırken, bu sayı 2008 yılında azalma gösterdi. 2008 yılında iç hatlarda 14 bin 487 ton, 2 bin 104 ton ile toplamda 16 bin 591 yük taşınırken, bu sayısı 2017 yılında iç hatlarda 32 bin 246 ton, dış hatlarda 4 bin 79 ile toplamda 36 bin 324 tona yükseldi. Ticari uçak trafiğinde ise 2008 yılında iç hatlarda 10 bin 600, dış hatlarda 793 uçak ile toplamda 11 bin 393 uçağa hizmet veren Trabzon Havalimanı’nda 2017 yılında bu sayı iç hatlarda 26 bin 187, dış hatlarda 2 bin 911 ile toplamda 29 bin 98 uçağa yükseldi. 2 kez uçak pistten çıktı 1981 yılında Trabzonspor ile oynayacakları lig maçı için Trabzon’a havayolu ile gelen Beşiktaş futbol takımı kafilesini taşıyan yolcu uçağı pistten çıktı. Kazada uçakta bulunan 65 kişilik kafilede ölen veya yaralanan olmadı. 13 Ocak 2018 tarihinde Pegasus Hava Yolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Ankara-Trabzon seferini yaparken Trabzon Havalimanı’na henüz belirlenemeyen bir nedenle iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Uçak denize 10 metre kala çamura saplanarak dururken, uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi kazayı yara almadan atlattı. Yolcu sayısında yüzde 280 artış oldu Trabzon Havalimanı'nın 1957 yılında hava trafiğine açılarak küçük uçaklara hizmet verdiğini belirten Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Trabzon Havalimanı Başmüdürü Ahmet Aydın, uçak trafiğinin günlük 75 olduğunu dile getirerek, “Yolcu sayısında yüzde 280 artış olurken, uçak sayısındaki artış yüzde 200 olmuştur. Bu uçaklardaki doluluk oranının arttığının ifadesidir. Son dönemlerde özellikle Orta Doğu ülkelerinden bölgemize gelen turist sayısı ve uçak trafiğindeki artışlar göz önünde bulundurularak bazı inşaatlar ve genişletme çalışmaları yapılırken bundan sonraki ihtiyaçlar yatırım programı kapsamında Genel Müdürlüğümüze iletildi. Havalimanımızda her gün İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana yine haftanın belirli günlerinde Kocaeli ve Bursa illerine seferler düzenlenmektedir. Günlük 75 olan trafik sayımız yaz aylarında ortalama 100’u bulmaktadır” ifadelerini kullandı.