Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Bir yere gittiğimiz yok' dedi, yurt dışına kaçarken yakalandı İzle

'Bir yere gittiğimiz yok' dedi, yurt dışına kaçarken yakalandı İzle

İsa Karademir'in sağlık kontrolüne getirilmesi ve götürülmesi

Polis Akalan Yurt Dışı Basın Açıklaması Trol 

-arşiv

( KAYSERİ )- Anadolu Farm'ın kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir adliyeye sevk edildi KAYSERİ

- 'Bir yere gittiğimiz yok' dedikten 2 gün sonra yurtdışına kaçmak isterken polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Anadolu Farm kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Anadolu Farm isimli oyunun, oyun üyeleri tarafından sahibi ve yöneticisi olarak bilinen, 21 Mart’ta Anadolu Farm kurucusu olarak basın açıklaması yapan, 23 Mart’ta yurtdışına çıkmak üzereyken engellenen ve Kayseri’de Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San. Tic. AŞ. isimli firmanın Şube Müdürü İsa Karademir gözaltına alındı. Gözaltına alınan Karademir 21 Mart'ta yaptığı basın açıklamasında 'Bir yere gittiğimiz yok, süreci bizzat takip edeceğim' demişti. Gazetecilere kendisini Anadolu Farm'ın kurucusu olarak tanıtan İsa Karademir'in, bu açıklamadan 2 gün sonra yurtdışına kaçmasını polisin engellediği ortaya çıktı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı