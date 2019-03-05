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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Bir yakınının üzerine düşmesi sonucu ölen bebeğin cenazesi - KOCAELİ Haberi

Bir yakınının üzerine düşmesi sonucu ölen bebeğin cenazesi - KOCAELİ Haberi

- Cenaze namazının kılındığı caminden görüntüler - Baba Olcay Eşsiz'in taziyeleri kabul etmesi - Cenaze namazının kılınması - Zeynep bebeğin tabutunun taşınması Kocaeli 'de yakınının üzerine düştüğü bebeğin ölmesi - Kartepe ilçesinde, aile yakınının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 aylık bebeğin cenazesi toprağa verildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde, aile yakınının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 aylık bebeğin cenazesi defnedildi.Kentteki bir rafineride çalışan Olcay ve ev hanımı Elif Eşsiz çiftinin 11 aylık bebekleri Zeynep Asel Eşsiz'in cenazesi, hastane morgundan alınarak İzmit ilçesindeki Akmeşe Merkez Camisi'ne getirildi.
Burada baba Olcay Eşsiz ve yakınları, taziyeleri kabul etti. Baba Eşsiz'in gözyaşlarına hakim olamadığı ve zaman zaman ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından bebeğin cenazesi, Akmeşe Mezarlığında defnedildi. - OlayAtaevler Mahallesi'nde ikamet eden Olcay ve Elif Eşsiz çiftinin 11 aylık bebekleri Zeynep Asel Eşsiz, dün evde emeklediği sırada odaya giren aile yakını, dengesini kaybederek bebeğin üzerine düşmüştü.Düşmenin etkisiyle başı sert zemine çarpan bebek ağır yaralanmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan bebeğin çekilen beyin tomografisinde kafatasında çatlak olduğu ve beyninde kan biriktiği tespit edilmişti.Zeynep bebek, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İlk Müdahale Hastane Cenaze Cenaze Namazı Sağlık Ekipleri 

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