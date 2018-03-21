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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Bir yakını işten kovulan adam dehşet saçtı, 1 ölü 2 yaralı

- Bir yakını işten kovulan adam dehşet saçtı, 1 ölü 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

Tekstil Atölyesi Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay anından görüntü
-Detaylar
-Ölen şahsın fotoğrafı

( İSTANBUL )- Yaşanan silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir yakının çalıştığı tekstil atölyesinden kovulmasının ardından atölye önüne gelen şahıs dehşet saçtı. Atölye önünde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı. Yaşanan silahlı kavga ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Sanayi Mahallesi 1656 Sokakta bulunan tekstil atölyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir yakının çalıştığı atölyeden kovulmasının ardından A.B. isimli şahıs atölye önüne gelerek işyeri sahipleri ve çalışanlarıyla tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine silahı eline alan A.B.’ye İrfan Tepe, Ö. T. ve G. A. müdahale etmeye çalıştı. Şahıslar arasında yaşanan arbede sırasında ateş eden A.B. İrfan Tepe, Ö. T. ve G. A.’yı yaraladı. Olayı görerek panik halinde kaçışan diğer çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri etkisiz hale getirilen şüpheli A.B.’yi yakalayarak gözaltına alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından İrfan Tepe hayatını kaybederken, yaralılar ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan silahlı saldırı kamerada Esenyurt’ta atölye önünde eline silah alarak çalışanlar ve işyeri sahipleriyle tartışan A.B. isimli şahsın dehşet saçtığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir kişiye müdahale edildi, müdahale sırasında şahsın ateş etmesi sonccu bir kişinin vurulduğu ve yere düştüğü görülüyor. (MD- MB-
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