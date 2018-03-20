'Bir Usta Bin Usta' Projesi - KARAMAN Haberi

"Bir Usta Bin Usta" Projesi - KARAMAN - Kursiyerlere kurs bitirme belgelerinin verilmesi - Kursiyerlerin işlediği halıların sergisinin açılmasıKARAMAN (AA) - Anadolu Sigorta tarafından hayata geçirilen Bir Usta Bin Usta Projesi kapsamında, geçen sene kasım ayında Karaman 'da açılan Taşkale zili dokumacılığı kursu tamamlandı.Kaybolmaya yüz tutan mesleklere dikkat çekmek amacıyla Anadolu Sigorta tarafından hayata geçirilen projeyle yeni ustalar yetiştirilmesi amaçlanıyor.Bu kapsamda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle, geçtiğimiz kasım ayında başlayan Karaman Taşkale zili dokumacılığı kursu mezunlarını verdi.Mezun olan kursiyerler için Çeşmeli Kilise’de kapanış töreni yapıldı.Programda açılış konuşması gerçekleştiren Karaman Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, geleneksel sarı ve kırmızı renklerin hakim olduğu ve dünyada tek ters ilmekle dokunan Taşkale halısının unutulmaya yüz tutmuş değerlerimiz arasında olduğunu söyledi.
Taşkale köyünde bu halılarda 40'ın üzerinde geleneksel motif kullanıldığını ifade eden Kılıç, halılarda genellikle kök boya kullanıldığını ifade etti. Konuşmaların ardından kursiyerlere kurs bitirme belgeleri verildi. Daha sonra kursiyerlerin işlediği halıların sergisi açıldı.Törene, Vali Fahri Meral ile eşi Zehra Meral, Karaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Kurt, Karaman Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Hüseyin Küçük, Anadolu Sigorta temsilcileri, kursiyerler ve davetliler katıldı.