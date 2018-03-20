Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
'Bir Usta Bin Usta' Projesi - KARAMAN Haberi

'Bir Usta Bin Usta' Projesi - KARAMAN Haberi

"Bir Usta Bin Usta" Projesi - KARAMAN - Kursiyerlere kurs bitirme belgelerinin verilmesi - Kursiyerlerin işlediği halıların sergisinin açılmasıKARAMAN (AA) - Anadolu Sigorta tarafından hayata geçirilen Bir Usta Bin Usta Projesi kapsamında, geçen sene kasım ayında Karaman 'da açılan Taşkale zili dokumacılığı kursu tamamlandı.Kaybolmaya yüz tutan mesleklere dikkat çekmek amacıyla Anadolu Sigorta tarafından hayata geçirilen projeyle yeni ustalar yetiştirilmesi amaçlanıyor.Bu kapsamda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle, geçtiğimiz kasım ayında başlayan Karaman Taşkale zili dokumacılığı kursu mezunlarını verdi.Mezun olan kursiyerler için Çeşmeli Kilise’de kapanış töreni yapıldı.Programda açılış konuşması gerçekleştiren Karaman Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, geleneksel sarı ve kırmızı renklerin hakim olduğu ve dünyada tek ters ilmekle dokunan Taşkale halısının unutulmaya yüz tutmuş değerlerimiz arasında olduğunu söyledi.

Taşkale köyünde bu halılarda 40'ın üzerinde geleneksel motif kullanıldığını ifade eden Kılıç, halılarda genellikle kök boya kullanıldığını ifade etti.
Konuşmaların ardından kursiyerlere kurs bitirme belgeleri verildi.
Daha sonra kursiyerlerin işlediği halıların sergisi açıldı.Törene, Vali Fahri Meral ile eşi Zehra Meral, Karaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Kurt, Karaman Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Hüseyin Küçük, Anadolu Sigorta temsilcileri, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Siyer Kapanış Töreni 

İlgili Foto Galeriler
2014 Dünya Kupası Muhteşem Kapanış Töreni2014 Dünya Kupası Muhteşem Kapanış Töreni
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!
YPG/PKKnın Çocuk SavşçılarıYPG/PKKnın Çocuk Savşçıları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı