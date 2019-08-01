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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bir tonluk 'Şimşek' alıcısını bekliyor - ERZURUM

Bir tonluk 'Şimşek' alıcısını bekliyor - ERZURUM

Bir tonluk "Şimşek" alıcısını bekliyor - ERZURUM - "Şimşek" isimli 1 tonluk boğa - Boğadan görüntüler - Besici Halis Cengiz'in konuşmasıBir tonluk "Şimşek" alıcısını bekliyorERZURUM (AA) - Erzurum ’un Oltu ilçesinde "Şimşek" isimli 1 tonluk boğa, 20 bin liradan satışa çıkarıldı.İlçede yaklaşan Kurban Bayramı öncesi küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar görücüye çıktı.Besici Halis Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşındaki 1 tonluk boğayı özenle beslediğini söyledi.

Şimşek isimli boğayı yetiştirirken ilaç ve hormon kullanmadığını ifade eden Cengiz, "Kurban Bayramı için 20 bin liraya satışa çıkardım. Yonca balyası, yem ve samanla besledim. Alıcısına da şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

Büyükbaş Hayvanlar Muhabir Büyükbaş Hayvan Hayvan 

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