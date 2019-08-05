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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bir tonluk 'Paşa' alıcısını bekliyor - BATMAN Haberi

Bir tonluk 'Paşa' alıcısını bekliyor - BATMAN Haberi

Bir tonluk "Paşa" alıcısını bekliyor - BATMAN - Kurbanlıklardan detay - "Paşa" isimli boğadan detay - İdris Aydın ile röportaj - DetaylarBir tonluk "Paşa" alıcısını bekliyor - Batman 'da "Paşa" ismi verilen 1 ton 50 kilogramlık boğa, 20 bin liradan satışa sunulduBATMAN (AA) - Batman 'da 20 bin liradan satışa çıkarılan 1 ton 50 kilogramlık boğa alıcısını bekliyor.Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla hayvan pazarlarında hareketlilik devam ederken, besiciler de çiftliklerinde büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkardı. Batman merkeze bağlı İkiztepe köyünde yaşayan besici İdris Aydın, "Paşa" ismini verdiği 1 ton 50 kilogramlık simental cinsi boğayı 20 bin liradan satışa sundu.Yaklaşık 20 aydır özenle beslediği boğayı satışa sunduğunu dile getiren Aydın, kurbanlık hayvan fiyatlarının geçen yılla aynı olduğunu kaydetti.

Kurbanlık Hayvan İkiztepe Hayvan 

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