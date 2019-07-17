Bir tır dolusu un Suriye’ye dualarla uğurlandı Haberi

-Programdan detay

-Vali Fuat Gürel'in konuşması

-İHH Bölge Koordinatörü'nün konuşması

-TIR'ın yola çıkışı



( KARABÜK ) KARABÜK



- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Karabük Şubesi tarafından Suriye'de günlük ekmek ihtiyacının artmasından dolayı toplanan bir TIR dolusu un yola çıktı. Suriye’de yaşanan savaş sebebiyle kamplarda toplanan sığınmacıların günlük ekmek ihtiyacının artması dolayısı ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Karabük Şubesi tarafından ‘Ekmek İhtiyacı İçin Un’ kampanyası başlatıldı. Hayırseverlerin destekleri ile toplanan 1 TIR dolusu un Kent Meydanında düzenlenen programın ardından Suriye’ye gitmek üzere yola çıktı. Programa Karabük Valisi Fuat Gürel, İHH Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu, İl Müftü Yardımcısı Yakup Kansızoğlu ve İHH Karabük Şubesi temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, hayırsever Türk Milleti’nin dünyanın neresinde olursa olsun bir yerde zorda kalan, sıkıntıda olan afetlerde zarar gören kimler varsa onlara yardım eden bir millet olduğunu belirterek, “Bu görmüş olduğunuz TIR’da bu hayırseverliklerin örneği olarak İHH tarafından hayırseverlerin koordinasyonu sonucunda oluşturulan bir TIR. İnşallah gittiği yere sağ salim ulaşır ve oradaki insanların sıkıntılarına bir nebze olsun merhem olur. Bir TIR dolusu un oradaki insanların en azından ekmek olarak bir şekilde sofralarına ulaşacaktır” dedi.

İHH Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu ise, İHH İnsani Yardım Vakfı Türkiye’de 81 ilde ve dünya üzerinde 135 ülkede olmak üzere mazlumların yanında olmaya gayret ettiklerini ifade ederek, “Şuan sadece kamplarda insan sayısı 1 milyonun üzerinde ve bu insanların gidecek başka yerleri yok. Türkiye’nin Fırat ve Zeytin Dalı harekatı ile güvenli bölge olarak oluşturduğu yerlere sığınmış insanlar var. Uçakların vurup döktüğü binalarda bile insanlar yaşam savaşı veriyorlar. Bu insanlar gerçekten el uzatılmaya muhtaçlar. Bugünde Karabük’te ilk TIR’ımız. Allah nasip ederse, sizler gayret sarf ederseniz inşallah arkası gelir” diye konuştu.

Konuşmalarından ardından yapılan dua ile TIR dolusu un Suriye’ye gitmek üzere alkışlar eşliğinde uğurlandı.

