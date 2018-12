-GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ile röportaj

( ZONGULDAK -ÖZEL) Bir ömür 'karaelmas' için tükeniyor..."Kirlenmesin" diye koltuklara oturmayan madenciler, sektördeki zorluğa rağmen insanlık dersi vermişti ZONGULDAK



- Zonguldak’ta 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlanıyor. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, geçen yıl üzerileri kirli olduğu için “kirlenmesin” diye halk otobüsünün koltuklarına oturmayan madencileri hatırlatarak, “Madencilerimiz, yüzü kara ama gönlü ak insanlarımız. Otobüs kirlenecek oturmazlar, sedye kirlenecek diye çizmesini çıkartan kardeşlerimiz. Bunun için madencilerimize önem vermemiz lazım” dedi.

Kömürün bulunmasıyla birlikte “Emeğin Başkenti” unvanını alan Zonguldak’ta, 200 yıldır ömürler “karaelmas” için tükeniyor. Kömürün bulunmasıyla kentte başlayan madencilik sektörü bugüne kadar yaklaşık 5 bin şehit verdi. Amasra, Armutçuk, Karadon, Kozlu ve Üzülmez Müesseselerinin yanı sıra kiralama usulüyle özel şirketlerce işletilen maden ocaklarında da çalışan işçiler “karaelmas” tabir edilen kömürün çıkartılması için adeta hayatını ortaya koyuyor. Vardiya usulüyle çalışan ocaklarda çıkartılan taşkömürü, sanayi sektöründe kullanılıyor. “Kirlenmesin diye oturmazlar, sedyede çizme çıkartırlar” Öte yandan 23 Eylül 2017 günü Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesinde çalışan 6 maden işçisi, yerin -460 metre altında çalıştıktan sonra yeryüzüne çıkmak istedi. Ancak yaşanan teknik arıza nedeniyle işçiler yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Gelik İşletmesi’nden çıktı. İş yerlerine geri dönmek isteyen maden işçileri, bindikleri minibüste boş koltuklara rağmen “kirlenir” düşüncesiyle oturmayarak ayakta seyahat etti. Ağabey ve babası da maden işçisi olan 17 yaşındaki Aslı Ertürk ise o anları ekranı kırık cep telefonuyla sosyal medyada paylaştı. İşçilerin davranışı ise büyük yankı uyandırdı. Büyük maden faciaları, ölümler ve iş kazalarıyla gündeme gelen maden sektörü 6 madencinin davranışlarıyla gündeme gelmişti. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, “Hakikaten yüzü kara ama gönlü, kalbi ak insanlarımız. Otobüs kirlenecek diye oturmazlar, sedye kirlenecek diye çizmesini çıkartacak kardeşlerimiz. Hakikaten düşündürecek bir tablo. Bunun için madencilerimize önem vermemiz lazım. Madende çalışan kardeşlerimizi önemsememiz lazım. Devletimizin de bizi önemsemesi lazım. Yerin altındaki karaelması çıkartmak için elimizden gelen mücadeleyi yapmaya hazırız. Biz kömürü çıkartmak için doğaya karşı tüm mücadelemizi vermeye çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi. “Bir avuç kömür için bir can veriyoruz” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak ziyaretinde bin 500 işçi alınması sözünü hatırlatan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, bir avuç kömür için can verdiklerini ifade ederek şöyle dedi: “Bu gün 4 Aralık Madenciler Günü. Tüm emekçi, madenci kardeşlerimizin dünyanın en zor mesleklerinden olan madencilik sektörünü icra ettikleri için kendilerini kutluyorum. Tüm maden şehitlerimiz için Allah’tan rahmet diliyorum. Buruk bir madenciler günü kutluyoruz. İki üç hafta önce 3 kardeşimizin kaçak maden ocağında şehit olması ve Zonguldak gibi bir yerde madencilik sektörünü en zor şartlar altında icra etmemiz bizim için en büyük handikaplardan bir tanesi. Zonguldak gibi bir ilimizde Türkiye’nin taşkömürü çıkartan bir ilimizde şu anda Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bin 500 işçi sözünün halen daha gündeme gelmemesinden dolayı Zonguldakımız ve madencilerimiz zor günler yaşıyor. Bizler bir avuç kömür için canını veren bizler bir an önce bin 500 işçinin alınıp, yer altındaki karaelmasımızı yer üstüne çıkartarak ülke ekonomisine kazandırmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu işçi alımı gerçekleşir. Biz bir dolarımızın dışarıya gitmesini istemiyoruz.” “Yer üstünde işsiz, yer altında kömür çok” Yerli kömüre önem verdiklerini, yer üstündeki işsizlerin yer altındaki kömürü çıkartmak için beklediğini hatırlatan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, “Bizler yerli kömüre önem veriyoruz. Bir an önce işçi alımının gerçekleşmesiyle yerli kömürün üretilmesine katkı vermek istiyoruz. Şu anda Zonguldak’ın altında 1.5 milyar ton taşkömürü var. Yılda özel sektör ile beraber 1.5 milyon ton civarında hatta onun altında çıkartıyoruz. 1.5 milyar ton kömürü çıkartmak için bizim işçiye ihtiyacımız var. Yer üstünde işsiz, yer altında kömür çok” şeklinde sözlerini tamamladı.