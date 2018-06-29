Bir ömür çeyiz yaparak geçti - ANKARA Haberi

- İş yerine gelirken ve kepenk ile kapıyı açarken görüntü. - İş yerinde çalışırken, nakış yaparken makineleri ayarlarken ve yaptığı ürünleri gösterirken görüntü. - Şaziye Zengin'in konuşması. Bir ömrü çeyiz yaparak geçirdiANKARA (AA) - Genç yaşta sanat öğretmeni olarak başladığı mesleğini 25 yıldır sürdüren 54 yaşındaki Şaziye Zengin, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmi ile çevresine örnek oluyor.Çubuk’ta yaşayan Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokuldan sonra akşam sanat okulunda okuyarak mesleğe başladığını belirtti. Öğretmenlerinin yaptığı işleri ve çalışma azmini beğenmesi üzerine eğitimini tamamlamasının ardından Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde sanat öğretmeni olarak başladığını anlatan Zengin, Çubuk ve Akyurt ilçelerinde yaklaşık binin üzerinde dikiş, nakış ve el işlerinde kursiyer yetiştirdiğini söyledi.
Yaptığı el işlerinin çevresinde çok beğenilmesi üzerine kendi iş yerini açtığını aktaran Zengin, yaptığı ürünlerle ilçede yaklaşık 4 binin üzerinde gelin ve damadın çeyizlerini süslediğini ifade etti. Bugüne kadar hiç evlenmeyen Zengin, mesleği bırakmaya çalıştığını ancak çevresinden gelen talepler nedeniyle bir türlü bırakamadığını kaydetti. Çubuk ve Akyurt ilçelerinde çok kişiyi bu mesleğe çektiğini ifade eden Zengin, şöyle konuştu:"Binin üzerinde kişiye dikiş, nakış ve el işleri öğrettim. Çok severek sürdürdüğüm bu meslekte çok işler yaptım. Çok sevdiğim için de sürekli işimi büyüttüm ve geliştirdim. İşini severek yapar ve kaliteli iş çıkartırsan tabi karşılığında da birazcık para imkanın oluyor. Valla nasıl başladığımı buraya kadar nasıl geldiğimi kendim de hissedemedim. Bir aileye girdim mi ondan sonra bütün çocuklarının çeyiz işlerini bana yaptırdılar. Bir aile beni tanıdıysa bir daha bırakmadı, sürekli oğluna da kızına da çeyiz ürünlerini bana yaptırdı. Ben çok seviyorum, keşke yıllar önce başlasaydım bu işe. Hem maddi olarak getirisinden hem de sevdiğim işi yapıyor olmaktan çok mutluyum. Şu an bile bunu yapıyorsam bu işi sevdiğimdendir sadece paradan değildir."Yaptığı ürünleri Türkiye’nin dört bir köşesine gönderdiğini dile getiren Zengin, ürünlerini sergilemek için şehir müzesinde bir köşe oluşturmak istediğini sözlerine ekledi.