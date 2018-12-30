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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Bir okulun spor salonunda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor - BURSA Video

Bir okulun spor salonunda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor - BURSA Video

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale görüntüleri Bursa 'da yangın - Bir okulun spor salonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyorBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir lisenin spor salonunda çıkan yangına itfaiye ekipleri 10 araçla müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Gülbahçe Mahallesi'ndeki Ergin Ağaç Ticaret Meslek Lisesi'nin kapalı spor salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekibi sevk edildi.10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Öte yandan ekipler, yangın dolayısıyla binanın içindeki kazan dairesinde oluşabilecek basınç ve patlama riski nedeniyle vatandaşları çevreden uzaklaştırıyor.

Polis İtfaiye Aracı Kazan Dairesi Yangına Müdahale Trol 

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