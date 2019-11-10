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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Bir öğretmen makyajla Atatürk'e benzetildi - ADANA

Bir öğretmen makyajla Atatürk'e benzetildi - ADANA

- Okuldaki törenden görüntü - Makyajla Atatürk'e benzetilen öğretmenin Gençliğe Hitabe'yi okuması - Öğretmen ile öğrencilerin fotoğrafları Adana 'da bir öğretmen makyajla Atatürk'e benzetildiADANA (AA) - Adana 'da Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulu'nda, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, bir öğretmene makyaj yapılarak Atatürk'e benzetilmeye çalışıldı.Okul bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma ve şiirlerin yer aldığı etkinlikte, makyajla Atatürk'e benzetilen Yavuz Selim Ortaokulu Türkçe öğretmeni İdris Asana, Gençliğe Hitabe'yi okudu.Daha sonra öğrenciler, makyajla Atatürk'e benzetilen öğretmenle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Saygı Duruşu Hatıra Fotoğrafı Öğretmen Öğrenciler 

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