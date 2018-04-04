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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bir öğrencide menenjit tespit edilince okul dezenfekte edildi

Bir öğrencide menenjit tespit edilince okul dezenfekte edildi

Okulun dış tabelası

-Okulda yapılan ilaçlama çalışmaları
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir öğrencide menenjit tanısı konulmasının ardından okulda dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.
Ergene Anadolu Lisesi 1. sınıfta öğrenim gören B.S. (15) adlı öğrenci önceki gün okulda rahatsızlanmış önce Çorlu Devlet Hastanesi’ne ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen öğrenciye menenjit teşhisi konulmuştu. Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak’ın konunun intikal ettirilmesinin ardından gerekli tüm tedbirleri aldıklarını açıklamasının ardından okulda dezenfekte işlemi de gerçekleştirildi.
540 öğrencin yer aldığı okulda eğitim - öğretim devam ediyor.
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