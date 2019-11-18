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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
“Bir Kuş’ta Sen Barındır” kampanyasına destek yağıyor İzle

“Bir Kuş’ta Sen Barındır” kampanyasına destek yağıyor İzle

Mobilya atölyesinden detaylar

Hayvan Severler Ormana Bild Mobilya Hayvan 

-marangozun kuşları yaptığı evleri ormana götürmesi ve ağaçlara asması
-Röp
-detaylar

( ERZURUM )- Oltulu mobilya ustasının kampanyasına destek yağdı ERZURUM

- Erzurum’un Oltu İlçesi’nde başlatılan “Bir Kuş’ta Sen Barındır” kampanyasına farklı şehirlerden destek yağdı. Oltulu Mobilya ustası Adem Kaya, “Bir Kuşta Sen Barındır' sloganıyla soğuk havalarda kuşlara ev yapma kampanyası başlattı. Haberlere konu olan kampanya ya farklı şehirlerden de destek yağdı. Haberi izleyen İstanbul’da ikamet eden hayvan sever Süheyla Alıcı Hanım kendi ve çocuklarının ismine birer kuş evi sipariş vererek ormana astırdı. Oltulu mobilya ustası Adem Kaya bin 800 rakımlı Kırdağ’a giderek Obayayla köyü Kütüklü göl mesire alanındaki çam ağaçlarını isim yazılı kuş yuvalarını astı. Mobilya Ustası Kaya, “Bir Kuş’ta sen barındır yapmış olduğum kampanyaya İstanbul’da ki hayvan severler haberlerde görüp bize sipariş verdiler bende yapıp getirdim isimlerini yazıp ağaçların dallarına astım eğer bir kuşa yuva olabildiysek ne mutlu bize” dedi.

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