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19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Bir köyde 4 ev, 6 samanlık, bir ahır yandı - BOLU Haberi

Bir köyde 4 ev, 6 samanlık, bir ahır yandı - BOLU Haberi

- Detaylar - Evi yanan vatandaş ile röportaj - Detay Bolu 'da bir köyde 4 ev, 6 samanlık, bir ahır yandıBOLU (AA) - Bolu 'da bir köyde çıkan yangında 4 ev, 6 samanlık ve bir ahır yandı.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tekkedere köyü Devren Mahallesi'nde sabaha karşı Muammer Öztürk'e ait evin elektrik panosunda yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangında alevler, Öztürk'ün evinin yanı sıra Halit, Yetiş ve Adem Öztürk'e ait evlere de sıçradı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürme çalışması başlatıldı.4 ev, 6 samanlık ve bir ahırın yandığı ve can kaybının yaşanmadığı yangını, uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Samanlık Trol 

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