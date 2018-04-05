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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bir kişinin öldüğü traktör kazası güvenlik kamerasında İzle

Bir kişinin öldüğü traktör kazası güvenlik kamerasında İzle

Güvenlik kamerası detay

( SAKARYA ) SAKARYA

Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Sağlık Ekipleri 


- Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yolcu minibüsü ile traktörün çarpışması sonrasında meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası ortaya çıktı. Kaza, Kocaali ilçesi Yayla Mahallesi Sakarya Caddesinde meydana gelmişti. İddialara göre, Yusuf Vurgun hakimiyetindeki traktör ile yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün altında kalan sürücü Vurgun, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılmış, sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde traktörün yola çıkması ve yolcu minibüsüyle çarpışması gözüküyor. (RŞ-
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