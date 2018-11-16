Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bir kişinin öldüğü kazaya drift neden oldu... O anlar kamerada İzle

Bir kişinin öldüğü kazaya drift neden oldu... O anlar kamerada İzle

Güvenlik Kamera görüntüsü :

Çarpma Anı Hastane Güvenlik Kamerası Elektrikli Bisiklet Bisiklet 

-Sürücünün drift yapma ve çarpma anı
-Kaçış görüntüsü
-arşiv

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde geçen ay meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya drift neden oldu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Gaziantep’in Şahinbey İlçesinde meydana gelmişti. İddiaya göre kiracısından para almak üzere elektrikli bisiklet ile yola çıkan Nahsen Bozkurt, Çıksorut Mahallesi Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu yaralanmış tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İsmi belirlenemeyen sürücünün ise, drift yaparken çarptığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan Nahsen Bozkurt’un, kazadan 5 saat sonra götürüldüğü evinde hayatını kaybettiği iddia edilmişti.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı