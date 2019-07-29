Bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu - KÜTAHYA

- Olay yerinden görüntüler - Araçların görüntüsü Kütahya 'da bir kişi ormanlık alanda ölü bulunduKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Sefa köyünde yaşayan vatandaşlar, sabah ormanlık alanda bir kişiyi hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, öldüğü belirlenen kişinin Sadettin Öztürk (55) olduğunu tespit etti.Ekipler, Öztürk'ün yanında içinde mantar bulunan poşet de buldu.Öztürk'ün, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşadığı ve balık tutmak için sık sık memleketi olan bu köye geldiği öğrenildi.Öztürk'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Domaniç İlçe Hastanesi morguna gönderildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım