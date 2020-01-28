“Bir kan, üç can” diyerek kan verdiler Haberi

-Mustafa Demir röportaj

-Ahmet Ali Bulut röportaj

-Mustafa Demir ve Nihat Soğuk kan verme doktor kontrolü

-Kan vermeden detay

-Hediye takdimi



( SAMSUN )- Başkanı Mustafa Demir’den Kızılay’a kan bağışı SAMSUN



- Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve belediye çalışanları tarafından Kızılay’a kan bağışında bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılayı Samsun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi önüne konuşlanan mobil araçta Kızılay görevlileri, belediye çalışanları ve halkın kan bağışlarını kabul etti. “Bir kan üç can” sloganıyla yapılan etkinliğe katılım yoğun oldu. Belediye önündeki Kızılay aracını ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Başkanvekili Nihat Soğuk da burada kan verdi. Kan bağışının önemine değinen Başkan Mustafa Demir, “Kan bağışı gerçekten çok önemli. Hem hayatta kalıyorsun hem de başkasının hayata tutunmasına destek oluyorsun. Şu anda kan bağışındaki tek yetkili kuruluşta Kızılay. Samsun, kan verme noktasında en verimli olan kentlerden bir tanesi. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak teşkilatlarımızla zaman zaman bu programları etkin bir şekilde yapıyoruz. Samsun’da 7’den 70’e herkes bu konuda duyarlı. Biz tekrar bugünlerde bir kere daha Kızılay’la birlikte böyle bir kampanyanın başlatılmasının doğru olacağını düşündük. Halkımızın ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarımızın da bu konuda katkılarını bekliyoruz” dedi.

Samsun’un kan bağışında birinci sırada yer aldığını belirten Türk Kızılayı Samsun Şubesi Başkanvekili Ahmet Ali Bulut, “Samsun Türkiye genelinde kan bağışı bakımından şu anda birinci sıradadır. Kan bağışı hakkında bir problemimiz yoktur. Bizim sloganımız ‘Bir kan üç can.’ Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir de bu hususta her zaman bize destek oluyor. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kan verme işlemi tamamlanan Mustafa Demir’e Türk Kızılayı Samsun Şubesi Başkanvekili Ahmet Ali Bulut tarafından hediye takdim edildi. Etkinliğe Samsun Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram, belediye yöneticileri ve çalışanları katıldı.

(ÜK-SLH-Y)



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