Bir kampanya bir hayatı kurtardı...Kök hücre bağışı 3.5 yaşındaki küçük kıza şifa oldu İzle

-Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman'ın açıklaması

-Plaket,hediye,teşekkür belgesinden görüntü

-Mektuptan ve kan bağışIndan fotolar



( ÇORUM )- Küçük kızın ailesi gönderdiği duygusal bir mektupla Lastikçi'ye teşekkür etti- Gönüllü olarak bağışcı olan Mehmet Lastikçi:- "Türkiye’de donör bekleyen 350 bin hasta var bunların yüzde 70’i çocuk" ÇORUM



- Çorumgaz tarafından düzenlenen kök hücre bağışı 3.5 yaşındaki ilik kanseri olan çocuğun hayata tutunmasını sağladı. Bağışladığı kök hücreyle bir çocuğun sağlığına kavuşmasına vesile olan işçi Mehmet Lastikçi şirket tarafından ödüllendirilirken, Lastikçi'ye Sağlık Bakanlığı tarafından da teşekkür belgesi verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından ismi gizli tutulan çocuğa Lastikçi’nin çocukları mektup ve oyuncak gönderdi. Lastikçi ailesinin örnek davranışına duyarsız kalmayan duygu dolu bir teşekkür mektubu gönderdi. 2014 yılında şirketin düzenlediği kan ve kök hücre bağışına katıldığını dile getiren Lastikçi, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı’ndan kendisini aradıklarını donör olduğunu ve bir hasta ile kanının uyuştuğunu söyleyerek bağışçı olup olmadığını sorduklarını anlattı. İlk önce kendisine şaka yapıldığını zannettiğini dile getiren Lastikçi, “Sonra şirkette çalışan arkadaşlarımla birlikte Kızılay ile irtibata geçerek numarayı tekrar arayarak Sağlık Bakanlığı’ndan arandığımı öğrendik. Bakanlığı arayarak projeyi gönüllülük esasıyla yaptığımız için seve seve donör olabileceğimizi söyledim. Sağlık Bakanlığı Ankara’ya davet etti. Kök hücre nakli gerçekleşmeden önce tekrar tahlillerim yapıldı. İlik nakli yapılacak hastanın 3.5 yaşında bir kız çocuğu olduğunu öğrendim. Süreç böylelikle başladı.

Çok farklı duygular hissettim. Bana uygun tarih ve üç hastaneyi önerdiler. Verdikleri tarihte Ankara’ya giderek işlemlere başladık. Verdikleri aşı istir istemez kas ve bel ağrısı yapıyor. Oradaki çocukların bu ağrıları her gün çektiğini düşünürseniz bizim çektiğimiz ağrılar hiçbir şey değil. Topladılar hücreleri o yavrumuza aynı gün naklettiler” dedi.

Sağlık Bakanlığı vasıtasıyla ilik nakli yapılan çocuğun iyi haberlerini aldığını kaydeden Lastikçi, ikiz çocuklarının da nakil yapılan çocuğa bir mektup ile bez bebek gönderdiklerini söyledi.



Nakil işlemleri sırasında Türkiye’de donör bekleyen 350 bin hastanın olduğunu öğrendiğini açıklayan Lastikçi, “ Bunun yüzde 70’i çocuk, yüzde 30’uda yetişkin. Bununla alakalı keşke değişik güzel kampanyalar yapılsa. Güzel bir organizasyon yapılsa. Böyle bir etkinlik yapılırsa bunun içinde bulunurum” diye konuştu.

Daha sonra ilik nakli yapılan kız çocuğunun ailesinden bir mektup aldıklarını söyleyen Lastikçi, “Mektubu okuduğumda insan çok güzel bir iş yaptığını anlıyor. İster istemez duygulanıyor. Hüzünleniyor. Hiç tanımadığı bir insana yardımcı olduğu için. Toplumda kök hücre bağışçısı çok az. Kök hücre bağışıyla alakalı güzel kampanyalar yapılsa bağışçı sayı daha da artar daha fazla hastaya ulaşılır” şeklinde konuştu.

Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman ise, Kızılay’ın kan bağışı ile ilgili çalışmalarını yürütürken 2014 yılında ilk defa kök hücre tetkiki ve tahlili ile ilgili bir çalışma başlattığını hatırlatarak, “Bizde şirket olarak tüm personelimizle kan bağışıyla birlikte kök hücre konusunda tetkik yaptırdık. Bu bağışlar sonunda bir personelimiz ülkemizde hayati öneme sahip kök hücre nakli gereken bir çocuğumuzla donörlerinin uyuştuğu tespit edildi. Arkadaşımızı bakanlığa davet ettiler. Yapılan tetkiklerde olumlu sonuçlar alındı. Bu çocuğumuzun hayata döndürülmesi noktasında önemli bir adım atılmış oldu. Bu yapmış olduğumuz çalışmanın inşallah sonucu güzel olur yavrumuz hayat bulur bunun mutluluğunu da biz Çorum Kızılay’ı olarak bizler mutluluğunu yaşıyoruz. Hem kök hücre hem kan verme ile ilgili aynı zamanda organ bağışı konuşunda çalışmalarımız devam edecek” dedi.



