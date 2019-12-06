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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Bir kadına şiddet görüntüsü de Bursa'dan...Kıskançlık krizine girdi, 17 yaşındaki kız arkadaşını tekme tokat böyle dövdü Haberi

Bir kadına şiddet görüntüsü de Bursa'dan...Kıskançlık krizine girdi, 17 yaşındaki kız arkadaşını tekme tokat böyle dövdü Haberi

Şüphelinin 17 yaşındaki kız arkadaşını darp ettiği görüntüler

( BURSA ) BURSA

Kız Arkadaş Harekete Geç Kıskançlık Kadına Şiddet Polis Ekipleri 


- Bursa'da kıskançlık krizine giren şahıs 17 yaşındaki kız arkadaşını sokak ortasında dövdü. Çevrede bulunan bir iş yeri kameralarına yansıyan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesinde meydana geldi. Kıskançlık krizine giren bir şahıs, 17 yaşındaki kız arkadaşıyla tartışmaya başladı.
Bir süre sonra sokak ortasında kız arkadaşını darp etmeye başlayan şüpheli, kız arkadaşının feryatlarına rağmen durmayarak şiddet göstermeye devam etti. Çevrede bulunan bir iş yeri kameralarına yansıyan görüntülerin ardından, darp edilen kızın babası karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
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