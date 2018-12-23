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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Bir kadın eşi tarafından bıçaklandı - ORDU

Bir kadın eşi tarafından bıçaklandı - ORDU

- Olay yerinden detay ve genel görüntüler - Görgü tanığının konuşmaları Ordu 'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandıORDU (AA) - Ordu 'nun Fatsa ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.Alınan bilgiye göre, A.P, çocuklarıyla alışveriş yaptığı Sakarya Mahallesi'ndeki marketten çıkınca boşanmak üzere olduğu eşi M.P. tarafından bıçaklandı.Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekibince özel hastaneye kaldırıldı.A.P'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Alışveriş Hastane Market Karya Akalan 

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