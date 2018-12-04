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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bir haftalık bebek yol kenarına bırakıldı - HATAY

Bir haftalık bebek yol kenarına bırakıldı - HATAY

- Hastane binasının dış genel planı - Bulunan 1 haftalık bebeğe devlet hastanesi personeli tarafından mama verilmesi - Bebeğin kıyafetlerinin hastane personeli tarafından değiştirilmesi - Bebeğin battaniyeye sarılmasıBir haftalık bebek yol kenarına bırakıldı - Kırıkhan ilçesinde yol kenarına bırakılan bir haftalık erkek bebek Hatay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilecekHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde bir haftalık erkek bebek yol kenarına bırakıldı.Kırıkhan - Kumlu kara yolu kenarında battaniyeye sarılı vaziyette bebek bırakıldığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.Sağlık ekipleri tarafından Kırıkhan Devlet Hastanesine götürülen erkek bebeğin, henüz bir haftalık olduğu belirlendi.Doktor kontrolünün ardından hemşireler tarafından kıyafetleri değiştirilen bebeğe mama verildi.
Hastanedeki sağlık çalışanları tarafından yoğun ilgi gören bebeğe Uğur adı konulurken, bebeğin Hatay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edeceği öğrenildi.

Hastane Jandarma Devlet Hastanesi Sağlık Çalışanları Irak 

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