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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bir haftadır haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu

Bir haftadır haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu

-Yaşlı adamın evine girmeyek için camı söken polis ve itfaiye ekipleri

Polis Geri Dönüşüm Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Sağlık ekiplerinin evin bahçesine gelmesi
--Komşusunun 82 yaşındaki Özer Özoğlu ile ilgili bilgi vermesi
--Düzce Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaşlı adamın komşularından bilgi alması
--Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yapması
--Yaşlı adamın evinin önündeki komşuları
--Genel ve detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce'de bir haftadır haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. Olay Düzce Merkez’de bulunan Burhaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 82 yaşındaki Özer Özoğlu, yalnız bir otelde yaşarken üç hafta önce Burhaniye Mahallesi Sıhhiye sokak’ta bulunan 2 katlı evin alt katına yerleşti. Sokaklarda kağıt ve geri dönüşüm maddeleri toplayarak hayatını sürdüren Özer Özoğlu, geçen hafta akşam saatleri evine geldi ve bir daha da dışarı çıkmadı. Bir haftadır ışıkları açık olan ve kendisine bir türlü ulaşılamayan yaşlı adam için komşuları polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, eve girmeyi denedi. Ancak kapı açılamadığı için polisler, itfaiye ekipleriyle birlikte camı kasasından çıkarttılar. Daha sonra evin içine giren ekipler yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin güvenlik şeridine aldığı evde Düzce Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekipleri, inceleme yaptı. Yaşlı adamın ölümü ile ilgili olarak soruşturma başlatılırken kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
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