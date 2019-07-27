Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bir haftadır haber alınamayan kişi ölü bulundu - BOLU İzle

Bir haftadır haber alınamayan kişi ölü bulundu - BOLU İzle

- Jandarma ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmaları - Cesedin olay yerinden kaldırılması Bolu 'da şüpheli ölümBOLU (AA) - Bolu 'da kendisinden bir haftadır haber alınamayan kişi, Gölköy Sulama Barajı gölünde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Gölköy Sulama Barajı gölünde bir ceset olduğu ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bolu Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince sudan çıkartılan cesedin, bir haftadır kendisinden haber alınamayan Bayram Kahveci'ye (51) ait olduğu belirlendi.Savcının ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Kahveci'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Uygulama Merkezi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şüpheli Ölüm Jandarma Olay Yeri İnceleme Sudan Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı