Bir haftadır düştüğü kuyuda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

- Metruk eve ait detaylar

- İtfaiye ekiplerinin yaptıkları kurtarma operasyonuna ait detaylar

- Kedinin kuyudan çıkarılmasına ait detaylar

- Kuyudan çıkarılan kedinin kaçıp gözden kaybolmasına ait detaylar

- Vatandaşlardan Murat Bal ile RÖP.

- İtfaiye ekiplerinin kurtarma aletlerini toparlamasına ait detaylar

- Vatandaşlardan İsmail Ünsöz ile RÖP.



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; vatandaşların ifadelerine göre bir hafta önce metruk bir evin içerisindeki kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri hayata döndürdü. Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın İsmetpaşa Mahallesi 2. Fethiye Caddesi üzerinde bulunan eski bir metruk binanın içinde bulunan su kuyusuna düşen sokak kedisi, bir hafta boyunca miyavlayarak yardım istedi. Sanatsal gösterimler için kullanılan Ayvalık Taksiyarhis Kilisesi’nin hemen yanındaki metruk binadaki kuyunun içerisine düşerek günlerce aç ve susuz kalıp yardım bekleyen talihsiz hayvanın sesini şans eseri duyan metruk evin önünden geçen vatandaşlar, kedi sesinin evin alt katında bulunan üstü açık bir kuyudan geldiğini fark ettiler. Hemen durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bildirmesiyle harekete geçen ekipler, metruk evin altındaki içinde su bulunmayan kuyuya bir ip merdiven ile inerek bitkin durumda kalan zavallı hayvanı kurtarmayı başardılar. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışmasının ardından kurtulan sokak kedisi kuyudan çıkar çıkmaz can havliyle kaçarak gözden kayboldu. “Gün boyunca kuyuya mama atarak aç olan kedinin karnını doyurmaya çalıştık” Kedinin yardım bekleyen bitkin miyavlamalarını kullanılmayan, yıkılmaya yüz tutan metruk evin önünden geçerken duyduğunu söyleyen Murat Bal isimli vatandaş, “Günlerdir bu sokaktan geçerken miyavlama seslerini duyuyordum. Önce yavru bir kedi olabileceğini ve annesinden süt istediği için miyavladığını düşünüp, pek fazla önemsemedim. Ama bugün geçerken bu kedi sesinin evin hemen girişindeki kuyudan geldiğini fark ettim. Sabahtan beri hayvanı kendi imkânlarımızla kuyudan çıkarmaya çalıştık. Ama başaramadık. Buradaki mahalle sakinleriyle birlikte itfaiyeye haber verdik. Sağolsunlar hemen gelip, kuyunun içine girerek zavallı hayvanı mutlak bir ölümden kurtardılar. Şu an çok mutluyum.” dedi.

Bal, soğuk kış günlerinde herkesin bir avuç mamayı kapılarının önlerine koyarak sokak hayvanlarına yardımcı olmalarını istedi. Talihsiz hayvanı kuyudan çıkarıp kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür eden mahalle sakinlerinden İsmail Ünsöz ise, “Biz bu miyavlamaları bir haftadan beri duyuyorduk. Ama durumun bu denli vahim olduğundan haberdar değildik. Bugün talihsiz hayvanın yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düştüğünü ve çaresiz halde olduğunu fark edince hayvanı kuyudan çıkarabilmek için epey uğraştık. Ama bir türlü hayvanı oradan çıkaramadık. Bunu yaparken, kuyunun ağzından aşağıya mama ve su vermeye çalışarak kediyi hayatta tutmaya çalıştık. Şimdi ise itfaiye ekipleri gelip, büyük bir özveriyle yaklaşık 45 dakika süresince özverili bir kurtarma operasyonu yaparak, kediyi kuyudan çıkardı. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

(SS-



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