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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bir hafta içinde aynı üst geçitte ikinci kaza

Bir hafta içinde aynı üst geçitte ikinci kaza

Araçtan görüntü

Kırköy Sahil Yolu İkitelli Üst Geçit Polis Ekipleri 

-Çalışmalardan görüntü
-Yoldan ve ekiplerden detay
-Kurtarma çalışmaları
-Röportaj
-Kamyon şoförü ve zabıtaların aracın altına girmesi
-detay
-Arşiv

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bakırköy sahil yolunda üst geçidin yüksekliğini ayarlayamayan kamyon üst geçide çarparak iki tekerleği üzerine asılı kaldı. Geçtiğimiz günlerde de vinç taşıyan bir kamyon aynı köprüye takılarak devrilmişti. Bakırköy Sahil yolu Yeşilköy istikametinde üst geçidin yüksekliğini ayarlayamayan kamyon sürücüsü üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki tekerleği üzerinde kalkan kamyon o şekilde asılı kaldı. Kazada yara almayan kamyonun sürücüsü durumu hemen polis ve kurtarıcı ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kamyonun devrilmesine karşın önlem aldı. Bu sırada kaza yerine gelen vinç yardımıyla kamyon sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında yolun trafiğe kapatılması nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Araç sürücüsü Adem Çoban, “İkitelli istikametine gidiyordum. 4 metre yüksekliği gördüm oradan geçtim bu köprüyü de o yükseklikte zannettim tedbirli geçmeme rağmen çarptım” diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde de vinç taşıyan bir kamyon aynı köprüye takılarak devrilmişti.
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