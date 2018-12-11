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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bir gün bekçi, bir gün mucit...

Bir gün bekçi, bir gün mucit...

İnşaatta bekçilik yapan Mustafa Kemal Tiyerilioğlu detayları

Patent Proje Pazarı Mucit Osmanpaşa Beyaz Eşya 

-ARGE Pazarlarında icatlarını tanıtan Mustafa Kemal Tiyerilioğlu detayları
-Mucit Mustafa Kemal Tiyerilioğlu ile röportaj (hem inşaattan hem proje pazarında tanıtım yaparken)

( TOKAT - ÖZEL) TOKAT

- Tokat'ta inşaat bekçiliği yapan 55 yaşındaki Mustafa Kemal Tiyerilioğlu, yaptığı icatlarla proje pazarlarında sanayicilerle buluşuyor. Tokat'ta bir kamu kuruluşundan emekli olduktan sonra inşaatlarda bekçilik yapmaya başlayan evli ve 3 çocuk babası Mustafa Kemal Tiyerilioğlu, bir taraftan da icat ettiği projeleri AR-GE pazarlarında sanayicilerin kullanımına sunuyor. Çocukluğundan beri yenilik projeleri ürettiğini söyleyen Mucit Tiyerilioğlu, "Herhangi bir ürününü daha iyi kullanışlı hale gelmesi için çizimler ve tasarımlar yapıyorum. Mesela patentini aldığım ürünler vardı. Otomatik lavabo temizlik sistemi. Bu ürünü patent sürem geçtikten sonra bazı seramik firmaları kendini temizleyen lavabo olarak yaptı. Sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde proje pazarına katılımcı olarak girdim. Orada TUBİTAK Başuzmanı Bayram Yılmaz Bey, beyaz eşya enerji denetleme düzenleme sistemini yapmıştım. Kendisi bu fikri çok takdir etti. Bütün dünyadaki beyaz eşya firmalarının kart arızasından dolayı zor duruma düştüğünü, kart arızasına engel olacak bir sistem olduğu için sistemi uygulayan firmanın en çok tercih edilecek firma olacağını söylemişti. İnşaatta çalışmamın amacı da bir arkadaşımızın inşaatıydı. Bu inşaatta güvenliğe bakacak birini bulamamış ondan dolayı ricası üzerine geldim çalıştım." diye konuştu.
"ARGE fikir danışmanlığı merkezi kurulması lazım" Türkiye'de mucitlerle sanayicilerin bir araya gelebileceği ARGE fikir danışmanlığı merkezi kurulması gerektiğini söyleyen Tiyerilioğlu, "Biz sanayiciye projemizi anlattığımızda sanayici bizi ödüllendirip, kendisi de gidip patentini alıp üretimine geçecek. Bilim ve Teknoloji Bakanlığının bu merkezi kurmasını önemsiyoruz." şeklinde konuştu.
Mucit Tiyeriloğlu, icatlarını sonraki süreçte de sanayicilere proje pazarları üzerinden anlatmaya devam edeceğini söyledi.

(DEE-UY-
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