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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Bir gecede 2 kişiyi öldüren müteahhit adliyeye sevk edildi İzle

Bir gecede 2 kişiyi öldüren müteahhit adliyeye sevk edildi İzle

Cinayet zanlısı Metin Ç.'nin adliyedeki görüntüleri

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Eğlence Merkezi Alacak Verecek Meselesi Ağır Yaralı Polis Ekipleri Nayet Zanlısı 


- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 2 kişiyi öldüren Metin Ç. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Metin Ç. (36) isimli müteahhit bir eğlence merkezinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı meslektaşı Dursun A.’yı bıçakladı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Dursun A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, polise teslim olan Metin Ç., Fesih Y.’yi de öldürdüğünü ve cesedini de ormanlık alana attığını itiraf etti. Edinilen bilgilere göre Metin Ç. isimli müteahhit, kendisi gibi müteahhit olan Dursun A. ve Fesih Y. ile borçları yüzünden tartıştı. Bulundukları eğlence merkezinde Dursun A.’yı bıçaklayan Metin Ç., Fesih Y., ile birlikte alandan ayrıldı. Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dursun A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Metin Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerindeki görüntü kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kısa süre içerisinde Metin Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Cinayeti itiraf etti Gözaltına alınan Metin Ç., sorgusu esnasında Fesih Y.’yi de bıçaklayıp öldürdüğünü itiraf etti. Metin Ç.’nin tarif ettiği adrese giden polis ekipleri ormanlık alanda Fesih Y.’nin cansız bedenine ulaştı. Gözaltına alınan Metin Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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