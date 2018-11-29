Bir garip trafik kazası kamerada...Girdiği sokaktan geri manevrayı duvara çarparak yaptı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

-Aracın sokağa girmesi

-Geri manevra yapması

-Duvara ve konteynıra çarpması

-Yoluna devam etmesi

-Vatandaşların bakışları

-Genel ve Detay



( İSTANBUL -ÖZEL)- Pendik’te bir otomobil sürücüsü girdiği sokaktan geri manevrayı duvara çarparak yaptı- Vatandaşların anlam vermediği sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti İSTANBUL



- Pendik’te bir sokağa giren otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle geri manevra yaparak önce duvara ardından da çöp konteynerine çarptı. Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği sürücü ardından hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar ise kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtteki bir sokakta seyreden otomobil sürücüsü, başka bir sokağa dönüş yaptı. Kısa bir süre sonra otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle geri manevra yaparak duvara ve çöp konteynerine çarptı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti Çarpmanın etkisiyle ağır hasar alan aracın içerisindeki sürücü, araçtan bile inmeyerek bir süre geçtikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Vatandaşların anlam vermediği sürücüsü, şaşkın bakışlar arasında sokağa girerek gözden kayboldu. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

