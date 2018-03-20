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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Bir garip protesto... Telden yaptığı balığın içinde saz çaldı

Bir garip protesto... Telden yaptığı balığın içinde saz çaldı

Bahtiyar Keskin'den detay

Fabrika Protesto Harekete Geç Katliam Kışla 

-Türkü söylemesi
-Telin içine girmesi
-Bahtiyar ile röp.

( BURSA )- Balık ölümlerine dikkat etmek isteyen tiyatrocu telden yaptığı balık figürünün içine girerek saz çaldı BURSA

- Bursalı tiyatro sanatçısı, son günlerde derelerdeki toplu balık ölümlerine dikkat çekmek için, telden yaptığı balık figürünün içine girerek saz çalarak türkü söyledi.

Daha önce Canan Karatay'ın bal ile ilgili açıklamalarına tepki göstermek için arı kıyafeti giyip Karatay'ı Bursa sokaklarında protesto eden Bahtiyar Keskin, bu defa da Türkiye'nin farklı şehirlerinde kimyevi atıklar sebebiyle telef olan milyonlarca balık için harekete geçti. Keskin, telden yaptığı balığın karnına girerek, ölen balıklar için yazdığı şiirini saz çalarak söyledi.

Mihraplı Parkı içinden akan derenin kenarına getirdiği telden ördüğü balığın içine giren Keskin, dakikalarca balığın karnında balıklar için şiir ve türkü söyledi.

Elinde sazıyla içli içli türkü söyleyen Keskin'e vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. "Türkiye'de balık katliamları olmasın" diyen Bahtiyar Keskin, "Derelerde aşırı derecede balık ölümleri arttı. Bunun en büyük sebebi fabrikaların saldığı kimyasallar. Zehirli fabrika atıkları olmasa bu balıklar ölmez. Bu ölümlere tepki için, telden yaptığım balığın içine girip, kendi bestelediğim şiirimi saz çalarak söyledim. Ben burada tepkimi ortaya koyuyorum. Derelerimizi kirletmesinler, balıklarımız ölmesin" dedi.

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