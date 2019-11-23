“Bir Engel de Diş Olmasın” projesi yüzleri güldürdü İzle

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( İSTANBUL )-102 engelli bireyin diş tedavileri ücretsiz olarak yapıldı İSTANBUL



- Esenyurt’ta hayata geçirilen “Bir Engelde Diş Olmasın” sosyal sorumluluk projesi ile engelli bireylerin ağız ve diş sağlığı hizmetinden ücretsiz olarak yararlanılması sağlanıyor. Esencan Hastanesi ve Esendent Diş Sağlığı Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen “Bir Engelde Diş Olmasın” sosyal sorumluluk projesi 102 engelli bireye umut oldu. Engelli bireylerin hayatta yaşadıkları türlü zorlukları bir nebzede olsa azaltmak için harekete geçen gönüllüler, ağız ve diş sağlığı konusunda sorun yaşayan hastalara ücretsiz hizmet sundu. Bugüne kadar 102 engelli bireye ulaşan gönüllüler, ailelerin de yüzlerini güldürdü. Özel bireyler, hastaneye özel nakil araçlarıyla getirilerek ortodonti, çene cerrahisi, implant gibi tedavi süreçlerini ailelerin onayı ile hastane ve diş sağlığı merkezi tarafından ücretsiz gerçekleştirdi. Müdahale yapılırken kimi zaman genel anestezi ihtiyacı doğması sonucu gerekli kan tahlili ve tetkiklerle bireylerin anesteziye uygun olup olmadıkları tespit edilip tüm bu işlemler ailelerin onay ve bilgisi dâhilinde gerçekleştirildi.

Projenin son gününde ise Esencan Hastanesinde düzenlenen kokteyl ile katılımcılara ve hastalara teşekkür plaketleri dağıtıldı. Ayrıca hastane koridorlarına bu süreçte yaşanan güzel anların fotoğrafları sergilendi. “18 yıllık meslek hayatımın en mutlu anlarını yaşadım” Engelli bireylerin diş sağlığı açısından yaşadıkları zorlukları ve tedavi süreçlerindeki aksamaları görerek bu projenin çıktığını belirten Diş Doktoru Sema Saçlı, “Toplam 10 diş hekimiyle çalıştık. 102 tane engelli bireyin diş tedavilerini tamamladık. Zihinsel engelli bireyleri genel anestezi yaparak tedavilerini yapmayı tercih ettik. 102 tane insan, 102 tane hikaye demek bizim için. Hepsini dinlemek, onlara dokunmak gerçekten çok mutlu etti beni. 18 yıllık meslek hayatımın en mutlu anlarını onları tedavi ederken yaşadım diyebilirim. İlk geldiklerinde korku ve tedirginlik halleri vardı. Ancak daha sonra bunları aşarak eğlenceli hale getirdik” diye konuştu.

“Bu proje bize ilk geldiğinde çok heyecanlandık” Türkiye’deki engelli bireylerin diş ve diş sağlığı konusunda eksiklik yaşadığını duydukları zaman böyle bir proje yapmaya karar verdiklerini anlatan hastane yöneticisi ve proje sorumlusu Perihan Kanmaz, “Bu proje bize ilk geldiğinden çok heyecandık. Engelli bireylerin diş konusunda yaşadığı sıkıntıların bu denli fazla olduğunu bilmiyorduk. Hastanenin yönetim kurulu ile bu projeyi paylaştığımda onlarında heyecanlandığını ve destek verdiğini gördüm. Hemen harekete geçip tespitlerimizi yaparak engelli bireylere ulaştık. Tedavilere başlanarak diş ve diş sağlığı konusunda gerekli tüm işlemler yapıldı. Bu projede olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.





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