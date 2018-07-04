Bir elinde makas bir elinde mühür...

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( BURSA ) -- Hem muhtar hem berber- Erkek kuaföründe muhtarlık yapıyor.- "Bana annem bile sen nasıl muhtarsın diyor" BURSA



- Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Orhan Mahalllesi Muhtarı muhtarlık binası olarak kuaför dükkanını kullanıyor. Aynı zamanda kuaför olan mahalle muhtarı her iki mesleği aynı anda yürütüyor. Çocukluğundan bu yana devam ettirdiği baba mesleği olan ve geçimini sağlamak için berberliği devam ettiren Orhan Mahallesi Muhtarı Ramazan Katmış aynı zaman da berber dükkanında gün boyu muhtarlık hizmeti veriyor. Resmi işlemlerini ekmek teknesi olan berber dükkanında yapan Muhtar Katmış, bir eliyle saç sakal traşı yapıyor, diğer eliyle de mühür basıyor. Sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar mesleği gereği dükkanında kalan Katmış, 32 yıldır berberlik yaptığını, 14 senedir de muhtar olduğunu dile getirdi. Katmış, “Üç dönemdir mahalle muhtarlığı yapmaktayım. Aynı zaman da burada babadan kalma baba mesleğim olan berberliğe de devam ediyorum. 32 yıldır da berberlik yapıyorum. Hem muhtarlık hem berberlik zor oluyor, mesela müşterinin traşına yeni başlıyorsam müşteriden 1 dakika müsaade isteyip vatandaşın işini görüyorum. Traş bitmek üzereyse vatandaşa sen 1 dakika bekle diyorum. Vatandaşı bekletip müşterinin işini görüyorum. Böyle idare ediyoruz çok sorun olmuyor bu tempoya alıştım" dedi.

3 kardeşinin 3 ününde baba mesleği berberliği öğrendiğini ancak bir tek kendisinin devam ettirdiğini anlatan Katmış, "Berberlik mesleğini yaparken aklıma muhtarlık geldi, aday oldum mahallemiz bu önemli göreve beni layık gördü muhtar seçti. Şuanda muhtarlık berberliğin önüne geçti. Vatandaşın her türlü işini burada görüyoruz. Öğrencilerin harç parası, sınav parası, vatandaşın telefon faturası, havale işlemleri oluyor hepsini burada gerçekleştiriyoruz. Mahalleye yeni gelen kişilere ev buluyoruz, anteni bozulan vatandaşın antenini dahi yapmaya çalışıyorum. Bizde köylü şehirli mahalleli ayrımı da yok, hangi mahalleden vatandaş gelirse burada işini çözüyoruz. Muhtarlığın zor yanları da oluyor, bazı vatandaşlarımızın bizle alakası olmayan istekleri oluyor. Benim kendi annem bile bana sen nasıl muhtarsın diye sitem ediyor. Benimle alakası olmayan ve benim yetkimin dışında olan bir şeyi çözmem haliyle mümkün değil ama yinede bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizi aşan konularda belediye başkanına veya büyükşehir başkanına kadar yönlendiriyoruz ve iletiyoruz" dedi.

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