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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bir el desteği mahsur köpeğin kurtulmasına yetti İzle

Bir el desteği mahsur köpeğin kurtulmasına yetti İzle

Havuzda mahsur kalan köpeğin kurtulma çabaları

Sokak Köpeği Mahsur Kaldı Köpek Bild İtfaiye Eri 

-Köpeğin itfaiye erinin el desteğiyle kurtulması

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da içerisi boş 4 metre derinliğindeki sulama havuzuna düşen sokak köpeği, itfaiye ekibinin yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Erzincan’da sulama havuzuna düşen sokak köpeği yaklaşık 24 saat burada mahsur kaldı. Köpeğin mahsur kaldığını fark eden bir kişi durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinden bir görevli havuzun içerisine girdi. Bu sırada köpek kurtulmak için defalarca zıplayarak havuzun duvarını aşmaya çalıştı. Havuzun duvarının son kısmına kadar çıkan köpeğe itfaiye ekibinin bir el desteği de özgürlüğü getirdi. Mahsur kalan köpek havuz içerisinden kurtularak sokaklarda dolaşmaya başladı.

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