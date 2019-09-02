'Bir El, Bin Pati' projesi - YALOVA Haberi

"Bir El, Bin Pati" projesi - YALOVA - Projeden görüntüler - Belediye Başkanı Vefa Salman'ın röportajı - Öğrencilerden mesaj, toplu görüntü Yalova 'da "Bir El, Bin Pati" projesi - Proje kapsamında kentte yaşayan engelli çocuklar, sokak hayvanları için hazırlanan kulübeleri boyadı - Belediye Başkanı Vefa Salman: - "Bu uygulamamız ile sokakta yaşayan canlarımızın hem korunaklı barınaklarda yaşamalarını sağladık hem de özel çocuklarımızla birlikte farklı bir aktivite gerçekleştirdik"YALOVA (AA) - Yalova Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Bir El, Bin Pati" projesi kapsamında kentte yaşayan engelli çocuklar, sokak hayvanları için hazırlanan kulübeleri boyadı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje, engelli bireylerin yaşam kalitesini arttırmak ve onları topluma kazandırmak adına uygulandı. Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden 9 engelli çocuk, sokak hayvanları için hazırlanan kulübelerde doğayı ve sokak hayvanlarını konu alan temayı işledi.Engelli çocuklar, Veteriner İşleri Müdürü Erkut Ferhatoğlu, Özel Gereksinimli Bireyler Koordinatörü Emel Çakar, Resim Öğretmenleri Özlem Kara, Seda Bayar, Yılmaz Güneş ve Onur Fatih Günday'ın direktörlüğünde boyama işlemi ve el baskısı yaptı. Yalova Belediyesi önünde buluşan özel çocuklar, Belediye Başkanı Vefa Salman ile birlikte boyanan kulübelere el baskısı yaptı. Engelli çocuklar yaptıkları kulübeleri, Salman'a hediye etti.Proje kapsamında engelli çocuklarla farkındalık oluşturmak adına güzel bir çalışma yaptıklarını dile getiren Salman, şunları kaydetti:"Bugün sokakta yaşayan can dostlarımız için yeni bir uygulama yaptık. Yalova 'dan Türkiye'ye vermek istediğimiz mesaj sokak hayvanlarına olan duyarlılığı arttırmak. Bu uygulamamız ile sokakta yaşayan canlarımızın hem korunaklı barınaklarda yaşamalarını sağladık hem de özel çocuklarımızla birlikte farklı bir aktivite gerçekleştirdik. Projemizi kent merkezinden başlattık ve 14 mahallemizde çoğaltarak devam ettireceğiz."
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