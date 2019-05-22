-Vali Sonel’in açıklamaları

-Protokolün tekne ile turu

-Genel ve detay



( TUNCELİ ) Bir dönem devletin üst kademesini ağırlayan "Goncagül" artık Tunceli’de TUNCELİ



- Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait olan ve bir dönem cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar ve komutanları firkateynlerden alıp gezdiren "Goncagül" isimli tekne, huzur şehri olan Tunceli’de vatandaşın hizmetine sunuldu. Devletin üst kademesini ağırlayan ve manevi değeri yüksek olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki "Goncagül” isimli yat, huzur ve turizm şehri haline gelen Tunceli’ye gönderildi. Munzur’a indirilen tekne için Millet Bahçesi'nde tören düzenlendi.

Törene Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonrası Vali Sonel ve beraberindekiler tekne ile gezinti yaptı. "Manevi bir özelliği var" Kahraman güvenlik güçlerinin teröristle yaptığı başarılı mücadele sonucunda Tunceli’nin artık bir huzur ve turizm şehri olduğunu anımsatan Vali Sonel, "Daha önceden gondollarımız, sürat teknelerimiz, gezi teknelerimiz, su jetimiz vardı. Bugün de ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Sağ olsunlar Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız 'Goncagül' adlı bu tekneyi Tunceli'ye armağan ettiler. Tunceli turizmine hizmet edecek bu güzel ve tarihi Goncagül teknemizin ayrı bir anlamı var. Goncagül teknemizi Gölcük Tersane Komutanlığımızdan arkadaşlarımız özel olarak geldiler. Hakikaten emek verdiler. Goncagül'ü buraya naklettiler. Goncagül adlı teknemiz vaktinde üst düzey komutanlarımızı, cumhurbaşkanlarımızı, başbakanlarımızı, bakanlarımızı firkateynlerden alıp gezdiren, ağırlayan, manevi bir özelliği var. Özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bizi mutlu ettiler. Tuncelimize bu güzel ve anlamlı tekneyi uygun gördüler. Kendilerine sizlerin huzurlarında Tunceli halkımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Teknenin artık Tunceli'de yöre insanına ve kenti gezmeye gelen misafirlere hizmet edeceğini belirten Vali Sonel, emeği geçenlere teşekkür ederek, Goncagül’e gözleri gibi bakacaklarını aktardı.

