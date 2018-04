Bir Doğa Harikası: Kamilet Vadisi görenleri hayran bırakıyor

-Genel ve detay görüntüler



( ARTVİN -ÖZEL-HD)- Artvin'in Arhavi ilçesindeki Kamilet Vadisi, 18. yüzyılda inşa edilmiş Çiftekemer Köprüsü ve 92 metre yükseklikten akan Mençuna Şelalesi ile ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor ARTVİN



- Artvin'in Arhavi ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan yoğun bitki örtüsüyle kaplı Kamilet Vadisi, 18. yüzyılda inşa edilmiş Çiftekemer Köprüsü ve 92 metre yükseklikten akan Mençuna Şelalesi ile ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Doğa turizminde ilk akla gelen illerden biri Artvin'de yeşilin bin bir tonunu barındıran ormanlar ve zengin bitki örtüsüyle kaplı Kamilet Vadisi’nin bahar mevsimiyle birlikte ziyaretçileri her geçen gün artıyor. Vadi, 18. yüzyılda moloz ve kesme taşlardan yapılmış Çiftekemer Köprüsü, tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini karşılıyor. Ziyaretçiler, Mençuna Şelalesi'ne ise Çiftekemer Köprüsü'nü geçip 30 dakika yürüyerek etrafı yoğun bitki örtüsüyle kendisine hayran bırakan, görselliği ile kartpostalları aratmayan Mençuna Şelalesi’ne ulaşıyor. Yeşilin her tonundan içerisinde bulunan Kamilet Vadisi, el değmemiş doğal ormanları, bitki çeşitliliği, dereleri, yaban hayatı, tarihi çifte köprüsü ve şelaleleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip. Fotoğrafçılık Kulübü olarak Çifte köprü ve Mençuna şelalesi gezisine geldiklerini belirten Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri, yaptıkları açıklamada karşılaştıkları eşsiz manzara karşısındaki hayranlıklarını “Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok” ifadeleriyle anlattılar. "Burası Adeta Cennetten Bir Köşe" Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencisi Büşra Pöze, Çiftekemer’in yeşiliyle suyuyla her şeyin buluştuğu doğa harikası bir yer olduğunu belirterek “ Burası adeta bir doğa harikası. Arkadaşlarla birlikte sınavlar öncesi çok güzel stres attık. Bu doğa harikasını gezerek, bol bol fotoğraf çektik. Suyun sesi, doğanın yeşilliği, kuş sesleri insana adeta huzur veriyor” ifadelerini kullandı. Karşılaştıkları manzaranın adeta cennetten bir köşe olduğunu belirten Öğrenci Dilan Kuşçu ise Vadinin mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu vurgulayarak herkesi Kamilet Vadisi'ne davet etti. Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencisi Yaprak Kişi ’de insanın bu hayatta kesinlikle gezip görmesi gereken bir yer olduğunu söyleyerek “Bu Doğa harikasını görmeden Öbür Dünyaya gitmememiz gereken bir yer” dedi.

Dünyada Ziyaret Edilmesi Gereken ‘100 Sıcak Nokta’dan Biri Kamilet Vadisi, Karadeniz Bölgesi’nin yeni turistik cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. Vadinin girişinde bulunan, 18. yüzyıla ait Çiftekemer Köprüsü tam anlamıyla turist akınına uğramış durumda. Yan yana bulunan iki köprü, özellikle fotoğrafçılar tarafından büyük ilgi görüyor. 92 metre yükseklikten vadi tabanına dökülen Mençuna Şelalesi ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Üç basamaktan oluşan şelale, Arılı Dağları'ndan doğan küçük derelerin birleşmesiyle ve yaklaşık 92 metre yükseklikten vadi tabanına dökülüyor. Şelale, vadi tabanında 200 metrekarelik bir göl meydana getiriyor. Artvin’in Arhavi ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan vadi, Türkiye’nin en önemli doğal alanlarından biri. Fırtına Vadisi’yle birlikte, Avrupa’da korunması gereken ‘100 Sıcak Nokta’dan biri. İnsan eliyle dönüştürülmeye uğramamış olmasıysa en önemli özelliği. Yaklaşık 11 bin bitki türüne ev sahipliği yapan Kamilet, bu sayıyla bile Türkiye’nin en zengin biyolojik çeşitlilik gösteren havzalarından biri olduğunu kanıtlıyor. Burada yetişen bitki türlerinin yüzde 40’ı, tıbbi bitki özelliği taşıyor. Kırık ve devrik ağaçların çokluğuysa dokunulmamış bir doğaya sahip olduğunun göstergesi. Yaban hayat zenginliği bakımından da Türkiye’nin en çok çeşit barındıran bölgelerinden biri konumunda. Besin zincirinin en üst halkası olan ayı popülasyonunun en çok görüldüğü yerlerden.