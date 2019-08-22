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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı - Sivaslı gencin Etiyopya da birer dilim ekmekle çocuklara yaşattığı mutluluğun videosu izleyenleri de mutlu etti

- Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı - Sivaslı gencin Etiyopya da birer dilim ekmekle çocuklara yaşattığı mutluluğun videosu izleyenleri de mutlu etti

-ekmek dağıtma görüntüsü

Sosyal Medya Kamera Cep Telefonu 

--vatandaş kendi kamerası ile röportaj

(ADIS ABADA) - Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı- Sivaslı gencin Etiyopya da birer dilim ekmekle çocuklara yaşattığı mutluluğun videosu izleyenleri de mutlu etti ADIS ABADA

- Sivaslı gencin Etiyopya da birer dilim ekmekle çocuklara yaşattığı mutluluğun videosu izleyenleri de mutlu etti Sivas’ta yaşayan Emrah Çelik çalışmak için gittiği Afrika ülkesi Etiyopya da seyahat ettiği sırada yol kenarındaki çocukları fark etti. Çelik, yanında bulunan ekmekleri çocuklar ile paylaştı. Bu anlar ise arkadaşı tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, Çelik’in ekmeğini paylaştığı çocukların aldıkları ekmek ile büyük mutluluk yaşadıkları ve mutluluk çığlıkları attıkları görülüyor. Afrikalı çocukların bir dilim ekmek karşısında yaşadığı mutluluk ise ülkede yaşanan sıkıntıları gözler önüne serdi. Afrikalı çocukların birer dilim ekmek karşılığında yaşadığı mutluluk görüntüleri ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. Çelik yaptığı açıklamada, "Etiyopya'da çalışıyorum. Bir bölgeden başka bir bölgeye giderken çocukları fark ettim. Yanımızdaki ekmekleri onlarla paylaşmak istedim. Bu videoyu çekmekteki amacımız, bir dilim ekmeğin bile burada çocukları mutlu edebileceğini anlatmaktı.
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