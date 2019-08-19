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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bir çok kişi aynı rüyasını gördüğü yere kabir yaptılar

Bir çok kişi aynı rüyasını gördüğü yere kabir yaptılar

-Köy drone görüntüsü

Şehit Kuran Kursu 

--Mezar ve evden detaylar
--Röp

( SİVAS - ÖZEL)- Sivas’ın Zara ilçesi Gümüşçevre köyünde bir çok köy sakini aynı rüyayı görünce, şehit kabri olduğunu düşündükleri yere mezar yaptılar SİVAS

- Sivas’ın Zara ilçesi Gümüşçevre köyünde bir çok köy sakini aynı rüyayı görünce, şehit kabri olduğunu düşündükleri yere mezar yaptılar. Sivas’ın Zara ilçesi Gümüşçevre köyünde iki katlı bir binayla bitişik mezar görenlerin dikkatini çekiyor. Evle bütünleşik yapılan mezar ve camları mezara açılan bina yaşattığı şaşkınlık kadar merakta uyandırıyor. Birleşik mezar ve binanın hikayesi de görüntüsü kadar ilginç. Konu hakkında bilgi veren köy sakinlerinden Malik Işlak, mezarın bulunduğu yerde şehit kabri olduğuna inandıklarını belirterek, “Sultan Alaaddin’in yapmış olduğu Kösedağ Savaşında, buralarda savaşlar olduğu zaman şehitler düşmüş. Şehitleri olduğu yere gömüyorlar. Burada da bir şehidimiz yatıyor. Bunu köyde birkaç kişi rüyasında gördü. Çok güzel rüyalar görüldü.
Bunun yerini tespit ettik ve bir kabir yaptık. İlçemizde benzer şekilde sonradan tespit edilen başka şehit mezarları da var. Onları da kabir yaptık. Bu arsa bizimdi, bu şehit burada olunca arsayı kuran kursuna bağışladık. Bu binayı da sonradan yaptık. Şimdi hoca üst katta kalıyor. Alt tarafı da kuran kursu olarak kullanılıyor.”dedi.

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