Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bir buçuk yıl önce işlenen cinayetin 5 zanlısı yakalandı Haberi

Bir buçuk yıl önce işlenen cinayetin 5 zanlısı yakalandı Haberi

jandarma aracı

Jandarma Akalan Yaşlı Adam Cinayet 

-adliyeye getirilen kadınlar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Birecik yaklaşık bir buçuk yıl önce işlenen cinayetin 5 zanlısı jandarma tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, olay 14 Ocak 2018 tarihinde Şanlıurfa’nın Birecik İlçesine bağlı Bağlarbaşı kırsal Mahallesinde yaşandı. Zaman geçirmek üzere mahallede bulunan fıstık bahçesine giden 2’si kadın 5 kişi, iddiaya göre kendilerini fark edip bölgeden ayrılmaları için uyaran 68 yaşındaki Mehmet Emin Sevilmiş’i korkutmak için tabancayla ateş açtı. Mermilerden birinin bacağına isabet ettiği Sevilmiş yere düştü. Yaşlı adamın yaralandığını gören şahıslar, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Kimsenin fark etmediği yaşlı adam, kan kaybından hayatını kaybetti. Olayın faillerini yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaklaşık bir buçuk yıllık çalışmanın sonunda F.G., M.S., V.S., S.B. ve G.A.A. isimli şahısları yakalamayı başardı. Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı