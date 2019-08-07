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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bir buçuk tonluk boğa 30 bin liraya alıcısını bekliyor

Bir buçuk tonluk boğa 30 bin liraya alıcısını bekliyor

Boğadan detaylar

-Kurbanlıklardan detaylar
-Sahibinden röp.
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- Bir buçuk tonluk kurbanlık boğa ilgi odağı oldu TEKİRDAĞ

- Kurban Bayramına sayılı günler kala Tekirdağ’da kurbanlıklar kendini göstermeye başladı.
Süleymanpaşa İlçesinde kurulan kurban satış pazarının gözdesi 1 buçuk tonluk Süleymanpaşa adlı kurbanlık boğa ilgi odağı oldu. Kurbanlık Bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar pazarlardaki yerlerini almaya başladı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Karadeniz Mahallesinde açılan Kurbanlık Hayvan Satış pazarında yoğunluklar oluşmaya başladı.
Pazar alanına getirilen kurbanlıklardan Süleymanpaşa adlı dev kurbanlık boğa pazarın en gözdesi olma konusunda tüm ilgiyi üzerine çekmiş durumda. Görünümüyle hayretlere düşüren boğa için sahibi 30 bin TL istiyor. “Gözümüz gibi baktık” Boğanın sahibi Kasap Tamer Ülkü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Boğamızı 2 buçuk senedir besliyoruz. Pazara getirdik hayırlı kısmetlerini arıyoruz. Canlı kilosu bir buçuk ton. En iyisi bu canlı ağırlık olarak en iyisi bu. Satışlarımız devam ediyor. Bunun adı Süleymanpaşa Yonca otuyla besledik. Gözümüz gibi baktık ona. Pazarın gözdesi bu Süleymanpaşa’mız” dedi.

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