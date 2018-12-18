Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bir buçuk metrelik bıçak kıyması kebap yaptılar - HATAY

Bir buçuk metrelik bıçak kıyması kebap yaptılar - HATAY

- Bir buçuk metrelik kebap - Kebabın yapılışından görüntüler - Kebap ustasının eti bıçak yardımıyla kıymaya dönüştürmesi - Kıymanın 1,5 metrelik şişe takılmasından görüntü - Kıymanın ocakta pişirilmesinden görüntü - Kebabın sunuma hazır hale getirilmesinden görüntü - Kebabın müşterilere sunulmasından görüntü - Kebap ustası Hüseyin Özdemir ile röportaj - İşletmenin gıda mühendisi Miray Öz ile röportajBir buçuk metrelik bıçak kıyması kebap yaptılarHATAY (AA) - Ciğeri ile meşhur Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde bir lokanta Adana'nın bir metrelik kebabına rakip olarak bıçak kıyması kuzu ve tavuk etiyle 1,5 metrelik kebap yaptı.Farklı damak tatları ile dünyada sayılı gastronomi şehirleri arasında yer alan Hatay mutfağının lezzetli yemekleri ve kendine özgü sunumuyla servis edilen yemekler, damak tadına düşkün insanların tercihi oluyor.Kuzu ciğeri ile yapılan kebabının ardından bıçak kıyması ile yapılan et ve tavuk kıyması ile adından söz ettirmeye çalışan Kırıkhan ilçesinde bir işletme, bir buçuk metrelik şişlerle kebap yaptı.İşletmenin gıda mühendisi Miray Öz, gastronomi şehri Hatay 'ın kültür elçiliğini yapmak için böyle bir işe giriştiklerini söyledi.

Hatay mutfağını zenginleştirip damak tadı ve görsel olarak daha fazla lezzetler sunmak istediklerini aktaran Öz, "Etlerimiz tamamen zırhla kıyılarak hazırlanıyor. Farklı baharatlarla kullanılarak misafirlerimize sunuyoruz. Özellikle tavuk kıymamız şu an ön planda. Daha yağsız ve sağlık açısından hafif gıdalar tüketmek isteyenler tavuk kıymasını tercih ediyor. Bunu görsel olarak güzelleştirmek için özel 1,5 metrelik şişlerle pişirmeye başladık." ifadelerini kullandı.Yirmi yıllık kebap ustası Hüseyin Özdemir ise etlerinin sadece koyunun kaburga kısmından oluştuğunu söyledi.

Bıçak kıymasıyla yapılan tavuk ve koyun etinin zahmetli ancak farklı bir lezzeti olduğunu aktaran Özdemir, "Bunu 1,5 metrelik şişlere yapınca görsel olarak güzel bir görüntü oluşuyor." dedi.

Tron İsaf Astronomi 

İlgili Foto Galeriler
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı